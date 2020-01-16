Арбитражный суд Омской области удовлетворил заявление Альфа-Банка о включении долга перед ним в размере 5,014 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего генерального директора компании «Мостовик» Олега Шишова, говорится в определении суда. Рассмотрение аналогичного заявления Газпромбанка к Шишову на 3,7 млрд рублей назначено на 21 января.

Шишов 19 ноября 2019 года был признан банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев. Совокупный размер неисполненных Шишовым денежных обязательств превышает 43 млрд рублей, говорится в решении суда. Доходов и имущества Шишова недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

Росбанк заявил требование к экс-главе «Мостовика» Шишову в размере более 2 млрд рублей Ранее суд назначил на 21 января рассмотрение аналогичного заявления Газпромбанка к Шишову на 3,7 млрд рублей.

В марте 2018 года сотрудники СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело в отношении Шишова, ранее осужденного на четыре года колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. По версии следствия, он, зная о том, что из заработной платы работников предприятия удержан налог на доходы физических лиц в размере 256,2 млн рублей, не перечислил эту сумму в бюджет, а отдал распоряжения о расходовании 649,5 млн рублей на другие цели: выдачу займов и расчетов аффилированным организациям, а также оплату юридических услуг и расчеты с контрагентами.