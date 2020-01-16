• Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства. Согласно действующему законодательству, теперь Мишустин обязан не позднее чем в недельный срок представить президенту предложения по структуре правительства и кандидатурам на посты вице-премьеров и федеральных министров. Кроме того, Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева.



• Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предлагает по-новому бороться с телефонными мошенниками, спамерами и даже телефонными террористами — с помощью технологии цифрового отпечатка звонка. Это цифровой сертификат с системой шифрования, который оператор связи присваивает каждому звонку. Если звонок проходит без цифрового отпечатка, значит, номер абонента подделан, и сотовый оператор может его заблокировать. Как уточняется в письме ассоциации, направленном в ФАС, операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих.

• Первичное жилье в крупных городах России подорожает на 10%, вторичное — на 6% в 2020 году, прогнозируют аналитики ЦИАН. В новостройках, где хорошо идут продажи, квартиры могут подорожать на 15% за полтора — два года, а в случае с наиболее привлекательными проектами — более чем на 20%, считают эксперты. По их словам, в 2020-м рынок недвижимости будет развиваться согласно вектору, заданному в прошлом году. По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м.

• Группа «ПИК» и Сбербанк запустили сервис по онлайн-оплате жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Так, безналичная оплата картой любого банка возможна только при 100-процентной оплате квартиры. Сначала надо забронировать квартиру на сайте, затем в личном кабинете можно оплатить покупку. По словам экспертов, онлайн-оплата квартир значительно упростит структуру сделки, но по нынешней схеме не станет массовой, поскольку основная доля сделок проходит с привлечением ипотеки. Таких сделок может стать больше, если компания запустит возможность оплаты первого взноса по карте и автоматического получения ипотеки.