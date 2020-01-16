На социальную помощь направляется около 11% ВВП, лишь четверть этих средств доходит до бедных, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.

«У нас вообще-то в стране выделение ресурсов на социальные нужды одно из самых больших в мире — 11% ВВП... а если посмотрим, что это за трансферты по социальной помощи, то только 20% из них доходит до бедных. Получается, что эта громадная социальная помощь не попадает по назначению», — отметил председатель СП.

По словам Алексея Кудрина, перераспределить социальную помощь означает, что нужно «у кого-то отобрать». «Получается, что такого рода меры невозможно по сути провести, это у кого-то вызовет недовольство, и оно может быть чувствительным или критическим», — отметил он.