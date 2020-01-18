Банк «Ренессанс Кредит» проанализировал траты своих клиентов в новогодние праздники. Так, в прошедшие предновогодние дни наибольшее число трансакций держатели карт совершили 30 декабря, чуть меньше 28 и 31 декабря.

«Что касается категорий трат, то в прошедшие новогодние праздники по сравнению с предыдущими клиенты банка потратили больше средств в категориях «Товары для дома», «Авиа и ж/д билеты», «Одежда и обувь», а также «Кафе и рестораны». Снизился объем трансакций в категориях «Бытовая техника», «АЗС» и «Спорттовары», — отмечается в исследовании.



По словам вице-президента, начальника управления перекрестных продаж и развития отношений с клиентами «Ренессанс Кредита» Никиты Вобликова, самой популярной категорией трат по объемам операций в предновогодний период являются «Супермаркеты».

По данным банка, с 28 по 30 декабря 2019-го средняя сумма трансакций в расчете на одну карту была на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2018-го.