«ВЭБ.РФ», Корпорация МСП и МСП Банк профинансируют проекты малого и среднего бизнеса в российских городах на 4 млрд рублей, следует из релиза ВЭБа.

«В рамках консолидации усилий организаций развития по поддержке малого и среднего бизнеса «ВЭБ.РФ» и МСП Банк заключили договор о предоставлении кредитной линии на сумму 4 млрд рублей под поручительство Корпорации МСП. МСП Банк направит привлеченные средства на финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды по ставкам, не превышающим 9,6% годовых на срок до 10 лет», — отмечается в сообщении.

МСП Банк в рамках первого транша на сумму 1,165 млрд рублей уже профинансировал проекты, реализуемые субъектами МСП в Туле, Перми, Ростове-на-Дону, Хабаровске и других городах.