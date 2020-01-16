Кандидат в премьер-министры России, глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что за два года возможно перейти к адресной поддержке бедных.

«Существует огромное количество льгот, их сотни <...> И очень тяжело увидеть, как эти льготы расходуются», — отметил Мишустин, выступая в Госдуме.

«Важно сделать социальную адресную помощь, когда мы сможем формировать по домохозяйству и по семье доходы и считать, если хотите, федеральную форму бедности, которую потом... через социальные контракты доводить до конечного потребителя адресно», — сообщил кандидат в премьеры. Он добавил, что считает возможным наладить эту работу за два года.