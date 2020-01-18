Кредитными продуктами (кредит в банке, кредитная карта, заем) пользуется каждый третий россиянин (33%). Активнее других берут кредиты семьи с детьми и матери-одиночки, а реже всего — неработающие пенсионеры. Об этом сообщает аналитический центр НАФИ со ссылкой на результаты исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

«Чаще всего кредитными продуктами пользуются работающие россияне (41%), реже всего — неработающие пенсионеры (17%). Молодое трудоспособное население берет кредиты чаще пенсионеров. Напротив, те, кто вышел на пенсию, пользуются кредитами существенно реже. У россиян моложе 55 лет кредитная активность во многом определяется семейным статусом. Активнее всех берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Также займы имеют больше половины (51%) матерей-одиночек с двумя детьми и 45% матерей-одиночек с одним ребенком. Семейные пары без детей обращаются за кредитами реже тех, у кого есть дети. Россияне без супруга/супруги берут кредиты еще реже», — отмечается в исследовании.

По данным НАФИ, после 55 лет кредитную активность начинает определять не семейный, а трудовой статус. Работающие люди в этой возрастной группе берут кредиты намного чаще, чем неработающие пенсионеры.

«Для каждого третьего россиянина, имеющего кредиты, сумма ежемесячных выплат по ним не превышает 10% семейного бюджета. Четверть заемщиков платят от 11% до 20%. Для 16% россиян, имеющих кредит, ежемесячные выплаты превышают треть ежемесячного семейного бюджета. При этом среди малоимущих заемщиков выше доля закредитованных (тех, кто отдает на выплаты по кредитам более 30% семейного дохода), чем среди более обеспеченных», — говорится в релизе.