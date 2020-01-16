Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ сократился в декабре, чему способствовали увеличение объема наличных денег в обращении и рост остатков средств на корсчетах банков, которые превысили поступление средств по бюджетному каналу. Об этом говорится в материале ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за декабрь .

В декабре величина структурного профицита ликвидности сократилась на 0,2 трлн рублей до 2,8 трлн, что оказалось ниже ноябрьского прогноза Банка России в 3,6—3,9 трлн рублей.

Фактором притока ликвидности в конце года был сезонно высокий объем операций по бюджетным счетам, при этом увеличение расходов в декабре не в полной мере компенсировало их запаздывающий характер в течение года, следует из доклада ЦБ. Одновременно Федеральное казначейство и бюджеты субъектов РФ значительно уменьшили объем средств, размещенных в банках на депозитах, и по иным операциям на временной основе. Так, в декабре задолженность кредитных организаций по операциям Федерального казначейства сократилась в два раза и на конец месяца составила 1,6 трлн рублей. При этом прогноз Банка России предполагал некоторый рост размещения временно свободных бюджетных средств в случае, если часть запланированных Минфином России на 2019 год бюджетных расходов будет перенесена на 2020-й и последующие годы. В результате приток ликвидности по бюджетному каналу сформировался в меньшем объеме, чем ожидалось.

Динамика наличных денег в обращении была близка к значениям предыдущего года, однако в последний день декабря сформировался приток ликвидности в банки. При этом на аналогичную величину меньше средств поступило в начале года. «Возможно, учет кассовой выручки предприятий розничной торговли прошел несколько раньше, чем обычно», — рассуждает регулятор. По итогам года отток ликвидности за счет увеличения объема наличных денег в обращении оказался ниже прогноза.

Еще одним фактором отклонения фактического уровня профицита от прогнозного было несколько запаздывающее выполнение банками усреднения обязательных резервов. «В начале периода усреднения на стратегии банков оказывали влияние ожидания снижения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 13 декабря. После принятого решения по ключевой ставке (ее снижения на 0,25 процентного пункта до 6,25%. — Прим. Банки.ру) банки постепенно увеличивали остатки средств на своих корсчетах. С учетом сезонной смещенности бюджетных расходов на последнюю неделю года, а также того, что после праздников до конца периода усреднения обязательных резервов оставалась еще одна неделя, остаток средств на корсчетах банков на конец года составил 2,6 трлн рублей, что на 0,7 трлн выше уровня предыдущего года и на 0,3 трлн рублей — прогноза Банка России», — говорится в докладе.

Также сообщается, что в декабре Банк России продолжил увеличение объема размещения купонных облигаций: банки нарастили вложения в данный инструмент на 0,4 трлн рублей.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года понижен до уровня 3,4—3,9 трлн рублей с 4,1—4,6 трлн после уточнения фактических данных за декабрь 2019 года.



Запас валютной ликвидности в банковском секторе остается высоким, поддерживая стоимость валютной ликвидности на локальном рынке на относительно низком уровне, констатируют также в Центробанке.

