Мошенники предлагают жертвам утечек данных по всему миру выплаты, которые якобы можно получить, предварительно заплатив 9 долларов, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Злоумышленники, скорее всего, русскоязычные, пишут от имени несуществующей организации — Фонда защиты персональных данных, якобы основанного Федеральной торговой комиссией США.

Так, пользователю предлагается проверить, не оказались ли его личные данные в общем доступе (мошенники вводят их на фейковом сайте). После сообщается, что данные подверглись утечке и пользователь имеет право получить компенсацию, указав номер социального страхования SSN. Далее сайт выдает уведомление об ошибке и предложение купить временный номер за 9 долларов. Жертва перенаправляется на форму оплаты — русско- или англоязычную. Цена указывается либо в рублях, либо в долларах.