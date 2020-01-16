Кандидат на должность председателя правительства России Михаил Мишустин заявил, что представит новый состав Кабмина в ближайшие дни. Об этом он сказал журналистам по итогам пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты поддержали его кандидатуру на этот пост.

«Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем», — заявил он, добавив, что представит главе государства список кандидатов на посты в новом Кабинете министров «в ближайшее время».

Мишустин также добавил, что намерен представить курс нового правительства в Госдуме в апреле. «Хочу заверить вас, что буду готовиться к апрелю для того, чтобы более детально вас ознакомить с тем курсом, который правительство Российской Федерации возьмет. И надеюсь, вы одобрите это», — сказал он.