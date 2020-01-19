Росбанк предложил своим клиентам выгодные условия обмена валюты в интернет-банке и мобильном приложении «Росбанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Предложение действительно до 15 марта 2020 года.

«Валютный обмен для операций до 1 млн рублей (или эквивалента в иной валюте) можно осуществить по курсу с отклонением от биржевого на 0,5%. Для операций свыше 1 млн рублей — на 0,38%», — говорится в релизе.

Клиентам доступен валютный обмен с участием рубля, доллара США, евро и китайского юаня в любых комбинациях. Премиальным клиентам дополнительно доступны британский фунт, швейцарский франк и японская иена.

Услугой могут воспользоваться все клиенты Росбанка. Обмен валюты можно совершать 24 часа в сутки с любого устройства (смартфон, планшет, компьютер).