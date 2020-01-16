Качество розничного кредитного портфеля российских банков демонстрирует лучший результат с начала 2014 года, а по ипотеке — за всю историю рынка, свидетельствуют данные обзора ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за декабрь .

По данным регулятора, сложившаяся в середине года тенденция к замедлению роста розничного кредитного портфеля сохранилась и в ноябре. На конец месяца годовой прирост портфеля кредитов населению составил 18,6% (месяцем ранее — 19,7%). Основной вклад в замедление розничного кредитования внес сегмент потребительского кредитования: в ноябрьском приросте розничного кредитного портфеля на потребительские кредиты приходилось около трети, тогда как в среднем за январь — сентябрь 2019 года (до введения увеличенных коэффициентов риска для заемщиков с высокой долговой нагрузкой) доля потребительских кредитов приближалась к 60%. В результате наблюдавшаяся в течение большей части 2019 года тенденция к снижению доли ипотеки в розничном кредитном портфеле сменилась на противоположную.

Качество розничного кредитного портфеля продолжало улучшаться, констатируют в ЦБ. «К началу декабря доля просроченной задолженности в портфеле кредитов населению снизилась до 4,5%, минимального значения с начала 2014 года, в том числе по ипотечным кредитам она опустилась ниже 1%, достигнув минимального значения за всю историю российского ипотечного рынка», — отмечается в материале.

В числе прочего там анализируется динамика кредитных ставок. «В IV квартале смягчение денежно-кредитной политики, а также удешевление банковского фондирования создавало предпосылки для снижения кредитных ставок. Этот процесс был наиболее выраженным в розничном сегменте кредитного рынка. В ноябре среднерыночная ставка по ипотечным рублевым кредитам снизилась на 0,2 процентного пункта, достигнув нового исторического минимума — 9,2% годовых. По предварительным оценкам, среднемесячная ставка по долгосрочным рублевым кредитам населению снизилась с 12,7% годовых в октябре до 12,4% в ноябре», — говорится в обзоре.



«Низкий кредитный риск в сочетании с достаточно высокой прибыльностью операций и ожидаемым банками ростом спроса на розничные кредиты способствует сохранению заинтересованности банков в дальнейшем наращивании розничного кредитования, что отражается в планах по опережающему смягчению его условий. В условиях внедрения мер, направленных на сдерживание избыточного роста сегментов розничного кредитования, связанных с повышенным риском, в среднесрочной перспективе это будет способствовать сбалансированному росту розничного кредитования, соразмерному динамике экономической активности», — заключают в Центробанке.