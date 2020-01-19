РНКБ предлагает комплексное решение для бизнеса — сервис «Онлайн-касса РНКБ». В зависимости от потребности клиентов банк предлагает различные варианты от частичного до полного комплекса услуг в формате онлайн-кассы со встроенным платежным терминалом и установленным программным обеспечением, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В зависимости от направления бизнеса клиента РНКБ разработал различные тарифные планы, в том числе бесплатный тариф для начинающих предпринимателей. Подробнее с тарифами можно ознакомиться на сайте банка. Сервис «Онлайн-касса РНКБ» подходит для большинства видов предпринимательской деятельности: оказание услуг, розничная торговля, общественное питание и прочее», — говорится в релизе.

Среди преимуществ «Онлайн-кассы» в банке называют автоматический расчет кредитного лимита на развитие бизнеса, исходя из его оборотов; возможность значительной экономии за счет приобретения одного устройства с функционалом онлайн-кассы и POS-терминала; круглосуточный контроль бизнеса вне зависимости от местонахождения владельца; увеличение прибыли за счет оптимизации затрат; поддержку 24/7 (консультации сотрудников банка при выборе тарифов и онлайн-касс, помощь в установке, создании личного кабинета и настройке).

Чтобы воспользоваться сервисом «Онлайн-касса РНКБ», нужно оставить заявку на сайте банка. Кроме того, можно позвонить в контакт-центр или обратиться в отделение банка.