Предложение закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий запомнят все, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.



Глава государства поддержал идею о необходимости разработки мер по усилению популяризации Конституции РФ. Во время встречи к Путину обратился научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, который указал на существующий, по его мнению, недостаток уважения к Основному Закону страны в российском обществе, в том числе среди молодежи.

«Я думаю, что у нас недостаточно в стране уважения к Конституции, — сказал ученый. — В этом смысле, может быть, нам придумать меры по усилению популяризации Конституции через систему образования, через СМИ?» «Потому что студенты, которые к нам поступают после школы, — у них не очень глубокое знание Конституции, а самое главное — понимание необходимости уважения к Конституции как основному кодексу и правилам жизни общества», — считает он.

«Я с вами согласен полностью. Весь вопрос — в чем? В том, что человек, рядовой гражданин, как правило, не чувствует своей связи прямой с Конституцией, с основным законом», — отреагировал Путин. По его мнению, предложение закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий «запомнят все, это будет в голове у каждого». «Я вас уверяю, так и отношение к Конституции как к закону прямого действия тоже будет меняться», — сказал президент.