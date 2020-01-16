Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,79% и составил 3 157,23 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65%, до отметки 1 612,72.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,56%, «Газпрома» — на 1,14%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 1,77%, Мосбиржи — на 1,4%.

Российский фондовый рынок в четверг вернулся к устойчивому подъему, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Перестановки в политическом аппарате РФ больше, похоже, россиян не беспокоят — по крайней мере, движений на этой основе и нет. Назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны рынок оценил большей частью нейтрально. Посмотрим на первые шаги политика в этой роли, но пока ощущения неоднозначные», — комментирует эксперт.

Бодрова заметила, что новости о подписании США и Китаем первой фазы торгового соглашения тоже прошли как будто незамеченными. «И вот это необычно хотя бы потому, что последние полтора года это ожидалось с большим нетерпением», — заключает аналитик.