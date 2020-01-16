ВТБ представил в Санкт-Петербурге сервис выбора квартиры на базе технологии виртуальной реальности, сообщает пресс-служба кредитной организации. Воспользоваться VR-ипотекой можно в офисе ВТБ по адресу: Ушаковская набережная, д. 3.



«Благодаря VR-очкам клиенты могут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Сочи, Краснодаре и Калининграде. В рамках пилотного проекта представлены более 100 аккредитованных объектов банка», — говорится в релизе.

Сервис VR-ипотека позволяет в очках виртуальной реальности оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время виртуального тура клиента сопровождает VR-консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также об условиях ипотечного кредитования.

Санкт-Петербург стал пятым городом России, где доступен сервис. Ранее в пилотном режиме он был запущен в Москве, Якутске, Красноярске и Екатеринбурге. В декабре 2019 года банк выдал в рамках сервиса VR-ипотеки первый на рынке кредит: сделка по приобретению квартиры в Санкт-Петербурге была оформлена клиентом из Красноярска.