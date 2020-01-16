Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 23 копейки к предыдущему закрытию и составил 61,65 рубля. С начала торговой сессии было проведено 25,8 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,385—61,765 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 68,6675 рубля, увеличившись на 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,3 тыс. сделок на 561 млн евро по курсам от 68,4375 до 68,91 рубля за евро.

Рубль слегка отступает в парах с иностранными валютами, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Как уже говорилось, любые перестановки во власти — это риск, вчера «россиянин» его игнорировал, сегодня, видимо, не смог. Доллар США подрос к 61,64 рубля и способен в пятницу закрепиться в пределах 61,5—1,75 рубля. Пара евро/рубль стабильна возле 68,62 рубля, краткосрочный коридор движения — 68,5—69 рублей», — комментирует эксперт.