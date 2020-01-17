Посетители портала Банки.ру смогут принять участие в выборе обладателя премии в номинации «Человек года — 2019»: до 23:59 мск 24 января идет выдвижение кандидатур, после чего на форуме Банки.ру стартует голосование. А пока вы еще можете успеть предложить собственного кандидата.

Конкурс «Человек года» проводится на портале с 2010 года. Победителем традиционно становится тот пользователь Банки.ру, который наиболее активно участвовал в поддержании и развитии базы знаний, чьи деятельность и советы оказались самыми полезными для посетителей в прошедшем году.

Важно отметить, что победителя участники форума выбирают сами, отдавая свои голоса за номинантов. Победителем по итогам 2018 года стал участник форума под ником Карасик.

«Мне как человеку, профессионально не связанному с банковской деятельностью, было неожиданно стать победителем конкурса на финансовом портале — таком авторитетном, как Банки.ру. Информация, которую я размещаю на форуме, изначально собирается для личного использования. Компоновка и обработка всех этих данных для подготовки обзоров по вкладам, конечно, требует значительных временных затрат. Поэтому мне очень приятно, что результаты моих усилий оказались многим полезны и были высоко оценены таким большим количеством участников форума», — прокомментировал пользователь под ником Карасик.

Аудитория форума Банки.ру — порядка 1 млн уникальных посетителей в месяц, ежедневно форум посещает в среднем 30—50 тыс. человек. Накопленная за годы существования портала и постоянно пополняемая база знаний, которыми ежедневно делятся пользователи, сделала форум Банки.ру одним из главных и — что важно — доступных каждому проводников финансовой грамотности в нашей стране.

Ранее звания «Человек года» удостаивались Clevelus (в 2010 году), Ambr (2011), @mike (2012), Tiagr (2013), alan-k (2014), Desperado17 (2015), дай (2016), 5lexxx (2017).