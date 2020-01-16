Глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман допускает возможность снижения ставки по программе льготного кредитования бизнеса ниже действующего показателя в 8,5% годовых. Об этом он сообщил в четверг ТАСС на Гайдаровском форуме.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели — от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок до десяти лет.

«В самой программе заложена возможность снижения ключевой ставки. Снижение конечной ставки допускаю», — сказал Браверман.