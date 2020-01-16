Минфин России разместил информацию о ценах размещения, размере накопленного купонного дохода и уровне доходности к погашению нового выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) № 53005RMFS.



В первую неделю размещения облигации распространяются по цене ниже номинала. Позднее их можно будет купить по установленной Минфином России стоимости, которая публикуется на сайте министерства.

ОФЗ-н доступны для покупки любому совершеннолетнему гражданину РФ с постоянной регистрацией на территории страны. Ценные бумаги можно приобрести в отделениях банков-агентов (ВТБ, Сбербанк, ПСБ и Почта Банк), на их сайтах или с помощью мобильных приложений этих кредитных организаций.

Основные условия по приобретению ОФЗ-н по сравнению с предыдущим выпуском не изменились. Стоимость одной облигации составит 1 тыс. рублей, купить их можно будет до 15 июля 2020 года, срок погашения — 18 января 2023 года. Граждане могут приобрести ОФЗ-н на сумму не менее 10 тыс. и не более 15 млн рублей. Общий объем нового выпуска составит 15 млрд рублей. Купонный доход владельцы облигаций получают раз в полгода, для нового выпуска он составит от 5% до 5,41% годовых (ставка на первый купонный период — 5%, на второй — 5,1%, на третий — 5,2%, на четвертый — 5,25%, на пятый — 5,3%, на шестой — 5,41%).

«Самый выгодный вариант получения прибыли — дождаться даты погашения, ведь доходность возрастает в течение всего срока владения, в том числе и за счет разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью. Поэтому для повышения эффективности накоплений есть резон постепенно увеличивать свой пакет ОФЗ-н», — отмечают эксперты проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

ОФЗ-н не могут продаваться на вторичном рынке, нельзя осуществлять их покупку в пользу третьих лиц. Но они могут передаваться по наследству, причем для наследников не действует правило об ограничении максимального числа облигаций, которыми они могут владеть.

Процедура приобретения ОФЗ-н проста и доступна. «Если у вас уже есть счет в банке-агенте, необходимо в дополнение открыть брокерский счет, перевести на него деньги, после чего можно будет совершать сделки. Напомним, что такая возможность предоставляется как в отделениях банков-агентов, так и через их официальные сайты и мобильные приложения. Докупать облигации можно до окончания срока размещения, но выгоднее всего их приобретать как можно раньше, пока ценные бумаги продаются по номинальной цене. Доходность ОФЗ-н находится на уровне (или немного выше) банковских вкладов. При этом в отличие от депозитов государство гарантирует возврат всей вложенной в ОФЗ-н суммы», — поясняют эксперты.

В Минфине рассматривают ОФЗ-н прежде всего как средство повышения уровня финансовой грамотности населения. Именно поэтому для граждан создаются льготные условия вхождения на рынок ценных бумаг, отметил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.