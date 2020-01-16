Суд Мадрида приговорил 83-летнего бывшего банкира Хайме Ботина к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в 52,4 млн евро за попытку вывезти картину Пабло Пикассо «Голова молодой женщины» за пределы Испании, говорится в постановлении.

Сроки до двух лет заключения, как правило, отбываются в Испании условно. В случае если банкир не уплатит штраф, он должен будет отсидеть два месяца в тюрьме, говорится в постановлении. Картина признана государственной собственностью. Адвокаты намерены обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

Прокуратура требовала приговорить Ботина к четырем годам тюрьмы и штрафу в 100 млн евро.

Стоимость картины, которая была собственностью Ботина, но которая включена в список национального исторического достояния Испании, оценивается в 26,2 млн евро.

Ботин собирался продать ее на аукционе. Однако дом Christie's запросил предоставить документы, разрешающие продажу, от испанского министерства культуры. Минкульт отказал дать разрешение и наложил временный запрет на вывоз за пределы страны. Несмотря на это, Ботин доставил произведение на своей яхте до французской Корсики. Ее изъяли французские таможенники. В настоящее время картина находится в хранилище музея Королевы Софии в Мадриде.

Хайме Ботин был главой банка Bankinter с 1986 по 2002 год. Он проходит в качестве обвиняемого еще по одному делу — за уклонение от уплаты налогов в размере 1 млн евро, деньги в казну он не заплатил после покупки частного самолета. Прокуратура требует приговорить его к двум годам и трем месяцам заключения.