Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не ожидает существенного обновления состава Кабмина. Об этом он заявил журналистам.



«Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев, я предполагаю, оно сохранится», — сказал Кудрин.



Он также добавил, что не получал предложений войти в состав нового правительства. «Нет», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кудрин опубликовал пожелания новому премьеру Глава Счетной палаты России пожелал Михаилу Мишустину разумно распорядиться доверием граждан и бизнеса.

«Вы знаете, я сейчас взял обязательство перед президентом по Счетной палате. Пока что прошло полтора года, пока, мне кажется, нужно еще в Счетной палате поработать. Я не чувствую себя оторванным от самых острых проблем — вы видели мое выступление на Совете по стратегическому развитию. И те предложения, которые мы сформулировали, вошли в перечень поручений президента. В целом меня устраивает такая модель», — отметил Кудрин.

По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин, возглавлявший до этого Федеральную налоговую службу, выполнил на этом посту все задачи, которые перед ним ставились. «По-моему, за время своей работы он выполнил все задачи, которые на него возлагались», — сказал Кудрин.

Ранее Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства. Согласно действующему законодательству, теперь Мишустин обязан не позднее чем в недельный срок представить президенту предложения по структуре правительства и кандидатурам на посты вице-премьеров и федеральных министров. Сам кандидат уже заверил, что новый состав Кабинета будет представлен в ближайшие дни, а более подробно план правительства он намерен представить в апреле.

