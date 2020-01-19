Сбербанк и компании его экосистемы «СберМаркет» и SberFood проанализировали, чем и как питались россияне во время новогодних каникул. Средний чек в сервисе доставки продуктов «СберМаркет» с 20 по 31 декабря 2019 года достиг значения 4 542 рубля, притом что средний чек в остальное время года — 3 900 рублей. Рост составил 16,5%.

Накануне Нового года самым высоким средний чек оказался у москвичей — 5 709 рублей. Также в топ городов с самыми высокими средними чеками вошли Санкт-Петербург (4 528 рублей), Екатеринбург (4 025 рублей) и Казань (3 885 рублей).

Рекордный заказ мандаринов — 400 кг — доставили воронежскому клиенту. Заказ пришлось собирать сразу в двух гипермаркетах: 150 кг привезли из одного, 250 кг — из другого. Оказалось, что фрукты заказали для мероприятия в одном из местных клубов, где мандарины раздавали гостям в качестве небольшого презента.

Сразу после Нового года у покупателей наступил фруктово-овощной детокс: топ заказов с 1 по 4 января 2020 года включительно — бананы, мандарины, помидоры и апельсины.

По данным foodtech-платформы SberFood (входит в состав объединенной компании FoodPlex), среднее количество гостей ресторанов и кафе в первую январскую неделю снизилось на 10% по сравнению с последними неделями декабря. Затем значения начали возвращаться к среднегодовым.

Кроме того, в начале года, когда время банкетов и корпоративов в ресторанах и кафе прошло, посетители начали заметно меньше есть и пить. Сразу после новогодних праздников резко — на четверть — упал средний чек на одного гостя и достиг минимума за год. В 2020 году в начале января он не поднимался выше 1 200 рублей на гостя.

По данным аналитиков SberFood, чек за самый дорогой ужин с 1 по 7 января 2020 года составил 76 860 рублей, а самым дорогим заказанным блюдом стали устрицы за 7 500 рублей.