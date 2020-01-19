В 2020 году количество случаев неплатежеспособности компаний будет расти в четырех из каждых пяти стран мира. Такой вывод содержится в свежем отчете о Глобальном индексе неплатежеспособности (Global Insolvency Index), который составляет международная страховая компания Euler Hermes.

Индекс охватывает 44 страны, на долю которых приходится 87% мирового ВВП. Согласно отчету, количество случаев неплатежеспособности компаний в 2019 году росло по всему миру уже третий год подряд, что означает более высокие риски для экспортеров.

По данным экспертов, в прошлом году показатель увеличился во всем мире на 9%, главным образом за счет Китая, где прирост составил 20%, и в меньшей степени — за счет Западной Европы и Северной Америки (прирост, соответственно, на 2% и 3%). Следует отметить, что в Китае численность неплатежеспособных компаний росла уже на протяжении шести лет, в то время как в Западной Европе и в Северной Америке прирост был зафиксирован впервые за последние годы.



Эксперты Euler Hermes считают, что эта тревожная тенденция возникла из-за комбинации ряда факторов: сохраняющейся на протяжении длительного времени невысокой экономической динамики, особенно в развитых странах и в промышленном секторе, а также торговых споров, политической неопределенности и социальной напряженности.



«Даже если в 2020 году будет по-прежнему проводиться благоприятная денежно-кредитная политика, этого окажется недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса, ужесточение ценовой конкуренции и рост издержек производства, в особенности — заработной платы», — предупреждают аналитики.

В результате в наступившем году количество случаев неплатежеспособности компаний снова вырастет уже четвертый раз подряд. Прирост в целом по миру, как ожидается, составит 6%. В мире в целом в 2020 году данный показатель будет расти в четырех из каждых пяти стран.



«В 2019 году прирост количества случаев неплатежеспособности в мире в целом был выше, чем ожидается в 2020 году, однако в прошлом году этот показатель рос только в двух из каждых трех стран мира. Это означает, что сейчас экспортные риски растут почти повсеместно и вряд ли где-то можно найти безопасную гавань», — замечают эксперты.