Арбитражный суд Татарстана принял к производству и назначил на 18 февраля рассмотрение заявления госкорпорации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, и взыскании с них 141,39 млрд рублей, говорится в определении суда.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

Оставлен без движения иск АСВ к экс-руководству Татфондбанка на 141 млрд рублей Об этом говорится в определении суда.

Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ. В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось, как считает заявитель, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Следственный комитет (СК) РФ 3 июля 2019 года сообщил, что бывший председатель правления Татфондбанка Мусин предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Объем уголовного дела в отношении Мусина составляет 517 томов, а следствие установило причастность обвиняемого и к другим преступлениям. «Совокупный ущерб от действий Мусина составил более 53 млрд рублей», — подчеркнули в СК. Обвиняемый находится под домашним арестом. Суд арестовал имущество по уголовному делу на сумму более 4,2 млрд рублей.