Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 163,47 пункта. Индекс РТС вырос на 0,27% — до 1 617,01.

«Западные фондовые рынки закрылись в четверг противоречиво. Европейские площадки преимущественно умеренно снизились, а американские индексы продолжили обновлять исторические максимумы. Вслед за ними вырос и российский рынок… Рост азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 125—3 190 пунктов, по индексу РТС — 1 595—1 630 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.