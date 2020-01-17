• Банк России с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» (регистрационный номер 2410, Москва). По данным ЦБ, кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган. Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по страховому случаю банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» может составить порядка 1,1 млрд рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — около 36 млн.

• Самые популярные в мире пароли как в 2018-м, так и в 2019 году состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111, говорится в исследовании DeviceLock. В него вошли почти 5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных. В России в 2019 году были наиболее популярны кириллические коды — «пароль», «йцукен» и «я».

• ЦБ направил 10 декабря претензию к 19 лицам, контролировавшим Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) в последние три года перед его санацией, с требованием погасить убытки на 195,3 млрд рублей. В претензии ЦБ напоминает, что за счет средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), предоставил МИнБанку 168,6 млрд рублей, что дает основания для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности и взыскания с них убытков; контролировавшие ранее банк лица обязаны возместить солидарно, перечислив деньги на счет МИнБанка в течение 30 календарных дней, после чего ЦБ обратится в арбитражный суд.



• В список социально значимых сервисов, к которым граждане получат бесплатный доступ, могут попасть сайты госструктур, а также ресурсы «Яндекса» и Mail.ru Group, считают эксперты и участники рынка. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил реализовать проект «Доступный Интернет» — то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков пояснил, что россияне смогут бесплатно пользоваться социальными сервисами даже при отсутствии денег на счете, платить за трафик не придется.

