Центральный банк России запустил страницу раздела о реорганизациях банков «Информация о реорганизации кредитных организаций» для публикации расширенных сведений. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На новой странице будет размещаться информация о начале процедуры реорганизации, отмене ранее принятого решения о реорганизации, реорганизации кредитной организации и прекращении деятельности присоединяемого юридического лица в связи с реорганизацией (после внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц).

«Подраздел создан для оперативного доступа заинтересованных лиц к информации о реорганизации кредитных организаций, ее компактного размещения, а также упрощения ее поиска», — добавили в ЦБ.

Ранее на сайте ЦБ информация кредитных организаций о начале процедуры реорганизации и уведомления и соответствующая информация размещалась в разделе «Пресс-релизы», а также в «Вестнике Банка России». В последнем публикации сохраняются.