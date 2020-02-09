Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Газпромбанк предоставил возможность бесплатного обслуживания всем держателям «Умной» кредитной карты. Ранее бесплатное обслуживание предоставлялось только клиентам, получающим заработную плату не ниже 15 тыс. рублей в месяц в рамках договора зарплатного проекта, заключенного между организацией и банком. По новым условиям комиссия в размере 199 рублей не будет взиматься при покупках по карте на сумму от 5 тыс. рублей в месяц.



Банк «Приморье» запустил новую услугу «Мультивалютная карта», предусматривающую возможность подключить несколько счетов в разных валютах к одной пластиковой карте. Как поясняется в сообщении банка, держатель карты, подключая эту опцию, сможет совершать покупки напрямую в оригинальной валюте операции.

Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк уменьшили минимальные процентные ставки на остаток средств на картсчете по картам «Максимум» на 0,5 процентного пункта. Начисление процентов осуществляется при поддержании остатка на карте от 20 тыс. до 350 тыс. рублей. При совершении покупок по картам на сумму менее 12 тыс. рублей ежемесячно процентная ставка теперь составит 4% годовых, от 12 тыс. рублей, как и ранее, — 6% годовых.

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности, теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус». Решение позволит увеличить трансакционную активность по картам, привлечь новых клиентов и повысить лояльность существующих. Из-за присоединения к программе лояльности ВТБ Почта Банк отменил прямое начисление рублевого кешбэка по своим картам. До 1 февраля у него была такая опция по картам «Вездедоход».

