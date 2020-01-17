ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 18 января.

Курс доллара понизился на 3,61 копейки, составив 61,5333 рубля (61,5694 рубля на 17 января). Курс евро снизился на 12,02 копейки, до 68,5358 рубля (68,656 рубля на 17 января).

На валютных торгах Московской биржи на 13:13 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 29 копеек и составил около 61,37 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 39 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 68,28 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 61,33—61,69 рубля за доллар и 68,23—68,71 рубля за евро.