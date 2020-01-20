Ежегодный форум в области финансового маркетинга FinProfit пройдет 11 февраля в Москве.



Традиционно мероприятие собирает более 300 участников: топ-менеджмент финансовых компаний, директоров по маркетингу и продуктам, руководителей департаментов развития, стратегии, управлений коммуникаций, управлений рекламы и PR, управлений бренд-менеджмента, управлений интернет-маркетинга.



Ключевые вопросы программы: как выстроить стратегию в быстрорастущих категориях и создать бренд; создать клиентскую экосистему, включающую сотни функций, сервисов, услуг и настроить бесшовную интеграцию; реализовать стратегию lifestyle-banking, развивать новые каналы и управлять цифровым клиентским опытом; получать данные о поведении потребителей в сегментах; понять и применить Digital, Big Data, AI в различных областях маркетинга, а также интегрировать маркетинговую деятельность в систему общих KPI компании.

Программа FinProfit 2020 включает кейсы результативного маркетинга в онлайн- и офлайн-каналах от лидеров финансовой отрасли.