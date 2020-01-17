Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что компания Telegram Group Inc. рассматривала цифровые токены Gram в качестве ценных бумаг, несмотря на то, что публично ранее она отвергала соответствующие предположения. В частности, приводятся высказывания сотрудника компании Шьяма Пареха, который в письме бухгалтеру одного из инвесторов, говоря о покупке токенов Gram, сообщил, что «фонд [инвестора] имеет право на такие ценные бумаги».

Помимо этого, из переписки следует, что руководство Telegram располагало информацией о перепродаже токенов Gram вне рамок первичного раунда их размещения (ICO). Советник по инвестициям компании Джон Хайман с февраля 2018 года спрашивал инвесторов о реализации токенов на сером рынке и оповещал об этом основателя компании Павла Дурова.

13 января суд Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов Gram. Компания должна исполнить это решение до 26 февраля, указывалось в постановлении.