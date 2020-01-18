«Росбанк Дом» расширил возможности персонализации сервиса подбора недвижимости с помощью технологий искусственного интеллекта, следует из релиза финучреждения.



«Теперь после заполнения анкеты в личном кабинете «Росбанк Дом Экспресс» нейросеть сопоставляет данные клиента с CRM-базами банка. После этого клиенту предлагается перейти по ссылке на страницу базы недвижимости с перечнем объектов, наиболее полно соответствующих параметрам его анкеты. Механизм обучения нейросети подбору недвижимости основан на анализе привязки анкет клиентов банка к приобретенным ими объектам. При этом процесс обучения является непрерывным и актуализируется на основе новых данных», — отмечается в сообщении.

В «Росбанк Доме» отметили, что нейросеть умеет предсказывать такие фильтры, как тип дома, стоимость недвижимости, площадь квартиры, количество комнат, тип санузла. По умолчанию также предлагается обратить внимание на объекты недвижимости неподалеку от текущего места работы заемщика.