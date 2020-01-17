Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, занимавшего должность заместителя главы ведомства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе за подписью Мишустина.

Согласно данным на сайте ФНС, Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве. В 1998 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».

В период с 2000 по 2001 год являлся членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. В 2001 году работал юрисконсультантом, начальником юридического отдела ЗАО «Энеко». В 2001—2003 годах занимал должность специалиста 1 категории, консультанта отдела обеспечения деятельности руководства Управления МНС России по Москве. В 2003—2005 годах был начальником отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальником отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС России № 44 по Москве.

В период с 2005 по 2009 год Егоров занимал должность начальника отдела камеральных проверок, начальника отдела выездных проверок № 2 Межрайонной инспекции ФНС России № 50 по Москве. С 2009 по 2010 год был заместителем начальника отдела контрольной работы Управления ФНС России по Москве. С 2010 по май 2011 года работал начальником отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальником отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителем начальника Управления и начальником Управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы.

Действительный государственный советник РФ II класса (2014).

Мишустин вступил в должность главы Кабинета министров накануне, 16 января. Согласно действующему законодательству, теперь Мишустин обязан не позднее чем в недельный срок представить президенту предложения по структуре правительства и кандидатурам на посты вице-премьеров и федеральных министров. Он уже заверил, что новый состав Кабинета будет представлен в ближайшие дни, а более подробно план правительства он намерен представить в апреле.

