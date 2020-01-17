ЦБ РФ привлек Промсвязьбанк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», свидетельствует сообщение на сайте регулятора.

В соответствии с постановлением от 27 декабря 2019 года, вступившим в силу 17 января, ПСБ привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Банку назначен административный штраф. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, что Центробанк до этого уже привлекал кредитную организацию к ответственности по указанной статье КоАП.

ЦБ привлек к административной ответственности Промсвязьбанк, «Уралсиб» и МФК «Мани Мен» Все три организации оштрафованы по статье 14.29 КоАП, «Уралсиб» также по статье 15.26.3, а «Мани Мен» — по части 6 статьи 15.26.1.

Также ЦБ привлек к административной ответственности Первое коллекторское бюро на основании статьи 15.26.3 КоАП с наложением штрафа. Соответствующее постановление было вынесено 23 декабря и вступило в законную силу 17 января.

Правонарушение по статье формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок». Статья предусматривает штраф для юрлиц в размере также от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения участников рынка к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.