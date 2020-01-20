Розничный кредитный портфель Газпромбанка по итогам 2019 года вырос на 23% и составил 566 млрд рублей. Такие данные представил ГПБ, подводя итоги развития розничного бизнеса в прошедшем году.

В частности, портфель потребительских кредитов вырос на 63% до 183 млрд рублей, а ипотечный портфель — на 10% до более чем 380 млрд.

«Темпы выдачи потребительских кредитов выросли в четыре раза до 770 млн рублей в день. Всего за 2019 год банк выдал потребкредитов на 150 млрд рублей — на 76% больше, чем в 2018 году», — сообщили в финучреждении.

На 18% вырос в прошлом году по сравнению с 2018-м объем привлечения розничных депозитов. По итогам года портфель розничных вкладов Газпромбанка составил 486 млрд рублей.

Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс отметил, что банку удалось в 2018 году добиться высоких показателей, несмотря на тенденцию к охлаждению рынка розничных банковских услуг и высокую конкуренцию. «Развитие современного и технологичного розничного бизнеса является одним из стратегических приоритетов для Газпромбанка, и его результаты за 2019 год говорят о том, что мы находимся на правильном пути», — подчеркнул он.

Первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович указал, что последние два года банк «делал особый акцент на активном развитии современной розницы и уже добился в этом направлении отличных результатов как за счет реализации целого ряда важных технологических проектов, так и благодаря запуску уникальных продуктов и услуг».

В числе новаторских розничных продуктов, запущенных в 2019 году, Газпромбанк указывает, например, подстраивающуюся под клиента «Умную карту», по которой повышенный кешбэк начисляется автоматически в категории с самыми высокими месячными тратами; вклад «Чемпионский» с выплатой процентов за весь срок на следующий день после оформления; совместную с сетью автозаправок виртуальную карту, выпускаемую без физического носителя. Также в ГПБ напомнили о запуске в прошлом году курьерской доставки дебетовых и кредитных карт в 14 городах, начале выдачи потребительских кредитов без посещения заемщиком отделения банка и о планах по открытию более чем сотни новых офисов по всей стране.



«Мы с уверенностью смотрим в будущее и намерены в 2020 году динамично наращивать объемы розничного бизнеса, продолжить его технологическую трансформацию», — заключил Дмитрий Зауэрс.

