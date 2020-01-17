Неравенство доходов и благосостояния сейчас растет в мире, что обычно происходит перед финансовым кризисом. С таким предупреждением выступила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время презентации исследования «Финансовые услуги и неравенство» в Институте мировой экономики им. Питерсона в Вашингтоне.

Она подчеркнула, что за последние два столетия «отмечается рост неравенства внутри многих стран». «В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы — технологии и интеграция — сначала породили «позолоченный век», затем «бурные двадцатые», а в итоге привели к финансовой катастрофе, — отметила руководитель МВФ. — Мы знаем, что чрезмерное неравенство препятствует росту и размывает устои стран. Оно подрывает доверие внутри общества и доверие к его институтам. Оно может разжигать популизм и вызывать политические потрясения».

По словам Георгиевой, новое исследование показало, что «неравенство, как правило, возрастает накануне финансового кризиса, что свидетельствует о тесной связи между неравенством и финансовой стабильностью». «Почему так происходит? Одна из причин в том, что большее неравенство может вызывать политическое давление для краткосрочных простых решений, которые только усугубляют проблему», — пояснила она. Глава фонда подчеркнула, что на данный момент в результате мирового финансового кризиса 2008 года «каждый четвертый из числа молодежи в Европе подвержен риску бедности». По данным фонда, «в среднем финансовый кризис приводит к долговременным потерям объемов производства в размере 10%».

По словам главы МВФ, «углубление финансового рынка, то есть увеличение размера финансового сектора относительно экономики в целом», оказывает существенное влияние на экономическое развитие страны. «На определенном уровне углубление финансового рынка сопряжено с усилением неравенства и менее инклюзивным ростом», — отметила она.



Как указала Георгиева, «для решения проблемы неравенства многие правительства в первую очередь обращаются к мерам налогово-бюджетной политики». «Эти меры являются и будут оставаться критически важными. Но слишком часто мы не уделяем внимания финансовому сектору, который может оказывать глубокое и долговременное воздействие на неравенство в положительную или отрицательную сторону», — добавила глава МВФ.

Она подчеркнула, что новое исследование «показывает, как в предстоящее десятилетие эффективно функционирующий финансовый сектор может создать новые возможности для всех». «Но оно также показывает, как при слабом управлении финансовый сектор может усиливать неравенство. Эти выводы служат как предостережением, так и призывом к действию», — сказала директор-распорядитель фонда. В частности, исследование показывает, что «кредитование малых компаний повышает финансовую стабильность и снижает риск по сравнению с кредитованием крупных фирм», отметила Георгиева.

Она указала на необходимость принятия «мер политики для построения более инклюзивной системы в следующем десятилетии — более безопасной, стабильной, рациональной».