Газпромбанк сообщает о снижении с 20 января ставок по «Легкому кредиту».

Теперь потребительский кредит без обеспечения можно оформить по ставке от 7,5% годовых. Предложение распространяется на кредиты в сумме от 1 млн до 3 млн рублей, уточнили в кредитной организации.

При получении «Легкого кредита» в сумме от 300 тыс. до 1 млн рублей действует базовая процентная ставка 9,5% годовых, а если сумма варьируется в пределах от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, то минимальная ставка будет равна 11,5% годовых.

Зарплатные клиенты Газпромбанка могут рассчитывать на минимальную ставку в 8,5% годовых при сумме потребительского кредита от 50 тыс. до 3 млн рублей, если оформляют его полностью дистанционно (через мобильное приложение «Телекард 2.0») — с подачи кредитной заявки до получения денежных средств на счет.



Без страхования жизни и здоровья клиента действует надбавка к ставке в размере 5—6 процентных пунктов.

