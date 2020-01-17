Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи по итогам торгов подрос на 1,26% и составил 3 196,88 пункта. Индекс РТС вырос на 1,55% до отметки 1 637,75.

Бумаги Московской биржи подорожали на 0,26%, Сбербанка — на 1,94%, «Газпрома» — на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,44%, «АЛРОСы» — на 3,25%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе, в течение сессии обновив исторический и многолетний максимум соответственно, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она объясняет это взлетом отдельных акций и благоприятным внешним фоном.

«Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в плюсе, по ходу дня достигнув исторического (3 198 пунктов) и многолетнего пика (1 641 пункт — максимум с апреля 2012 года). Ближайшие значимые поддержки для индикаторов расположены на уровнях 3 155 и 1 600 пунктов, а сопротивления — на 3 200 и 1 650 пунктах. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 155—3 215 пунктов», — комментирует эксперт.