«Яндекс.Деньги» ввели опцию перевода средств на добрые дела или краудфандинговые проекты через Google Pay. Новая возможность актуальна для сервиса «Я.Соберу», форм и кнопок «Яндекс.Денег» для сбора средств.

В «Яндекс.Деньгах» напоминают, что сервис «Я.Соберу» позволяет создать страницу для сбора денег, ссылкой на которую пользователь может поделиться в блоге или соцсетях. Формы и кнопки «Яндекс.Денег» пользователь может добавить на свой сайт с помощью специального кода.

Раньше через «Яндекс.Деньги» можно было отправлять средства на такие цели из электронных кошельков и с банковских карт. Теперь это можно сделать и через Google Pay — достаточно выбрать этот способ и подтвердить перевод в Android-устройстве. Новая услуга доступна для любой карты Mastercard, привязанной к Google Pay, а в дальнейшем пользователи смогут переводить средства таким образом и с карт других платежных систем.



«Чтобы люди могли отправлять деньги через Google Pay, организатору сбора средств нужно просто включить прием переводов с банковских карт при настройке страницы на «Я.Соберу», формы или кнопки», — поясняют в «Яндекс.Деньгах».

