Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 61,4925 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 24,67 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,2925—61,69 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 68,21254 рубля, уменьшившись на 46 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8 тыс. сделок на 561,8 млн евро по курсам от 68,095 до 68,71 рубля за евро.



Рубль отыграл часть потерянных накануне позиций благодаря позитивному внешнему фону после публикации экономических данных по китайской экономике, отмечает аналитик Нордеа Банка Григорий Жирнов.

Кроме того, продолжает он, на следующей неделе умеренную поддержку рублю может оказать фактор налогового периода.

«В пользу сохранения российской валютой комфортных уровней по-прежнему говорит положительная сезонность в первом квартале, устойчивый спрос нерезидентов на российские ОФЗ, а также действия ФРС по расширению долларовой ликвидности в системе», — комментирует эксперт.

Таким образом, заключает он, рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время.