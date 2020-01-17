По меньшей мере 119 миллиардеров из 36 стран, общее состояние которых оценивается более чем в 500 млрд долларов, планируют посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, Россия станет третьей по числу представленных на Давосском форуме миллиардеров. Среди них агентство отмечает, в частности, совладельца «Русала» Олега Дерипаску и владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Согласно опубликованной официальной программе форума, Дерипаска примет участие в ВЭФ в качестве председателя благотворительного фонда «Вольное дело». Также в программе форума заявлены как участники генеральный директор «Севергрупп» и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец холдинга USM Алишер Усманов, глава «Яндекса» Аркадий Волож.

Отмечается, что в форуме также могут принять участие шесть миллиардеров из 500 предпринимателей, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, который оценивает личные состояния бизнесменов по рыночным котировкам принадлежащих им активов и макроэкономической конъюнктуре.

Всего, как ожидается, Давос посетят около 2 тыс. гостей из 100 стран мира.

Усманов в письме агентству Bloomberg отметил, что ВЭФ «является единственным в своем роде местом, где одновременно встречаются главы государств, руководители мировых бизнесов и лидеры общественного мнения».