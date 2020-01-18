Неизвестные похитили 100 тыс. долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации ведомства, в пятницу в полицию обратился 45-летний житель Москвы, проживающий на улице Народного Ополчения, и заявил о краже денег.

Сотрудники полиции установили, что преступление, вероятно, было совершено в период со 2 августа 2019 года по 17 января 2020-го.

«Неизвестный неустановленным способом совершил кражу 100 тысяч долларов США из ячейки банка, расположенного по адресу проспект Маршала Жукова, и скрылся», — отмечается в сообщении.

В настоящее время полиция проводит проверку.