Основатель Amazon Джефф Безос снова перестал быть самым богатым человеком в мире, уступив лидерство владельцу Louis Vuitton и Dior Бернару Арно. Лидер в списке Forbes меняется в первый раз в 2020 году.

Теперь самый богатый человек планеты (и не впервые) — глава производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно. В пятницу акции LVMH подорожали на 0,7%, а состояние Арно увеличилось на 1,9 млрд долларов. Сейчас состояние француза оценивается 117 млрд долларов. Четыре месяца назад, когда фотография Арно оказалась на обложке Forbes, оно оценивалось в 102 млрд долларов.

Состояние основателя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon сократилось на 760 млн долларов — до 115,6 млрд долларов после того, как акции компании в пятницу просели на 0,7%. Для Безоса 760 млн долларов, может быть, и мелочь, но этого хватило, чтобы сдвинуть его с первого на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time, обновляющемся в режиме реального времени.



Арно на 7 млрд долларов богаче сооснователя Microsoft Билла Гейтса, который остается третьим в списке богатейших людей мира после Арно и Безоса. Гейтс был бы богаче, чем они оба, если бы не пожертвовал более 35,8 млрд долларов на благотворительность.