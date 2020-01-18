Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла. «У нас (в этом году) 75 лет Победы, поэтому мы окажем... помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал глава государства.

К ветеранам Великой Отечественной войны относят ее участников (как непосредственно воевавших на фронте, так и служивших в тыловых частях), тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Особо защищаемой категорией являются инвалиды ВОВ. К ветеранам ВОВ приравнены члены семей погибших на фронте, совершеннолетние и несовершеннолетние узники концлагерей. На региональном уровне могут вводиться льготы для такой группы граждан, как дети войны (родившиеся в 1941—1945 годах).

