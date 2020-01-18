Власти будут работать над повышением реальных доходов населения. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны.

«У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать», — сказал президент.

Он отметил, что предложения, озвученные в послании Федеральному собранию, — это не все, что планируется делать. «У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития. Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать», — заключил российский лидер.