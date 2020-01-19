Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что собирается принять участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что в нем примут участие более 50 глав государств. На форум приедут свыше 2 800 участников из 118 стран мира. Среди них 53 главы государств и правительств, 1 700 бизнес-лидеров и 282 известных общественных деятеля.

«Собираюсь. Мы каждый год участвуем в форуме, у нас там большая активная программа, встречи с нашими партнерами, и, соответственно, будем делать большой прием для всех наших соинвесторов», — сказал Дмитриев.