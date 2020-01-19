Динамика социально-экономического развития и связанное с ним благосостояние граждан России станут ключевыми вопросами Гайдаровского форума в следующем году. Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау в рамках Гайдаровского форума.

«Прежде всего хотелось бы обсудить динамику социально-экономического развития. Не формальные темпы роста, а как реально экономическая политика влияет на качество жизни граждан. Ведь ключевой задачей для власти является не просто рост ВВП, а то, в какой мере его увеличение ведет к росту благосостояния», — сказал он.

По мнению эксперта, в настоящее время очень важно запустить в экономике те механизмы, которые обеспечивают динамику благосостояния, частных инвестиций, потребительского и инвестиционного спроса.

«Все эти показатели будут значимы для реализации задач экономического роста», — пояснил он.

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года.