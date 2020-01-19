Программа образовательных кредитов с государственной поддержкой пользуется у россиян популярностью, Сбербанк с начала ее работы выдал почти 3,2 тыс. образовательных кредитов, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк в начале августа 2019 года подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования. Согласно документу, с 1 августа 2019 года при оформлении образовательного кредита студентам вузов, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, предоставляется льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. В настоящее время ставка по такому кредиту составляет 8,6%.

«В первые месяцы действия совместной с министерством науки и высшего образования программы по субсидированию высшего образования было выдано около тысячи образовательных кредитов ежемесячно. Популярность программы оправдала наши ожидания, и за время действия кампании было выдано 3 162 образовательных кредита», — сказал Ведяхин журналистам.

Первый зампред правления Сбербанка напомнил, что соглашение о выдаче образовательных кредитов действует до 2022 года.

«Мы заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве с министерством науки и высшего образования РФ и готовы к планомерному развитию и продвижению данной программы для удобства наших клиентов и граждан Российской Федерации», — заключил он.