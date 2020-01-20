Народный банк Китая (Центробанк) повысил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 214 базисных пунктов, до 6,8664 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 22 июля 2019 года.

Как пишет финансовый портал China Caijung, для укрепления обменного курса есть несколько причин. «Стабилизация китайско-американских торгово-экономических отношений, повышение рисковых аппетитов инвесторов, а также снижение в краткосрочном периоде индекса доллара оказали положительное влияние на укрепление жэньминьби к американской валюте», — отмечает он.

По данным издания, в 2020 году юань может укрепиться до 6,72 за доллар. «По мере того как глобальный производственный цикл нормализуется, внешние риски снижаются, экономические процессы внутри КНР стабилизируются, потенциал роста доллара может быть ограничен. В то же время юань будет иметь потенциал для укрепления по отношению к доллару и корзине валют», — сообщает портал.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018-м — опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку 7 единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.